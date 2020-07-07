شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام ينعى الفريق العصار: خفف عني الرهبة عند تولي المنصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذي وافته المنية مساء الإثنين. وقال الوزير ناعيا الفريق العصار: «كان أول من هنأني من قدامى الوزراء بعد تكليفي منذ عامين.. ولتخفيف الرهبة عني أسهب في استدعاء أسماء أصدقاء مشتركين.. منتهى التواضع والرقي والبساطة والكرم.. أنه صديقي الفريق العصار.....الله يرحمك». وتقدم الوزير بخالص التعازي لأسرة الفريق الراحل، داعيا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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