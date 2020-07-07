شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار ينعى الفريق العصار: نموذج وقدوة وسجله حافل بالإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامه للاستثمار، الفريق محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي.



وقال عبدالوهاب: «فقدت مصر، اليوم، واحدا من أبنائها المخلصين، الفريق الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والذي قدم عبر تاريخه الطويل نموذجا وقدوة مشرفة للعمل من أجل مصر ورفع رايتها عالية، وله سجل حافل بالإنجازات كتب خلاله سطور مضيئة خلال عمله بالقوات المسلحة، وفي فترة توليه مسؤولية وزارة الدولة للإنتاج الحربي التي استطاع فيها تطوير دور الوزارة للمساهمة بشكل كبير في النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا في كل المجالات».

وأضاف: «بالنيابة عن زملائي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أتقدم بخالص التعازي لأسرة الفريق العصار، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».



وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

ولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

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ويعد الفريق محمد العصار أحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، حيث شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي وتقلد العديد من المناصب العسكرية الرفيعة.

وحصل العصار خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد ) من فرنسا.