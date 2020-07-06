شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها وتشغيلها قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها وتقع على مساحة 46 فدانًا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، والتي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية.

وخلال الزيارة شدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الأداء، حيث أبدى بعض الملاحظات بالنسبة لاستكمال توصيل المرافق وسرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.

وتفقد المحافظ مركز خدمة المستثمرين الذي تم الانتهاء منه بالكامل وتم تزويده بجميع المتطلبات التي تسهل على المستثمرين الانتهاء من إجراءاتهم، كما تفقد صالات المستثمرين ومبنى المرافق والمطافئ والإسعاف، والمكان المخصص للهناجر الصناعية، والثلاجات والمناطق التجارية والمناطق الإدارية، والمباني المخصصة لخدمات العاملين.