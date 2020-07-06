شكرا لقرائتكم خبر عن «يمثل تهديدًا لمصر».. نبيل فهمي: 3 أسباب وراء التدخل التركي في ليبيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، أن التدخل الأجنبي في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري، ولن تنتظر مصر حتى يصل التهديد إلى حدودها.

وأوضح فهمي خلال حواره ببرنامج «مدار الغد» الذي يذاع على قناة الغد، أن التدخل التركي في ليبيا له 3 جوانب، أولها بسط نفوذ أنقرة والعودة مرة أخرى إلى التأثير على الساحة، والثاني مرتبط بمصادر الطاقة في شرق المتوسط، والثالث التدخل التركي العسكري يمثل تهديدًا مباشرًا للقاهرة.

وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق، أن التدخلات التركية تستند لغياب القانون الدولي والفراغ العربي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تركيا وإيران تريدان التوسع في المنطقة.

وأوضح أنه بدأت الدول العربية أن تستعيد دورها بشكل إيجابي، مؤكدًا أنه على الدول العربية أن تتعاون سويًا لكى تستطيع أن تحافظ على الهوية العربية بالشرق الأوسط مع التصدي للمحاولات التركية والإيرانية للتدخل في المنطقة.

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