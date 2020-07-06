«يمثل تهديدًا لمصر».. نبيل فهمي: 3 أسباب وراء التدخل التركي في ليبيا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن «يمثل تهديدًا لمصر».. نبيل فهمي: 3 أسباب وراء التدخل التركي في ليبيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، أن التدخل الأجنبي في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري، ولن تنتظر مصر حتى يصل التهديد إلى حدودها.
وأوضح فهمي خلال حواره ببرنامج «مدار الغد» الذي يذاع على قناة الغد، أن التدخل التركي في ليبيا له 3 جوانب، أولها بسط نفوذ أنقرة والعودة مرة أخرى إلى التأثير على الساحة، والثاني مرتبط بمصادر الطاقة في شرق المتوسط، والثالث التدخل التركي العسكري يمثل تهديدًا مباشرًا للقاهرة.
وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق، أن التدخلات التركية تستند لغياب القانون الدولي والفراغ العربي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تركيا وإيران تريدان التوسع في المنطقة.
وأوضح أنه بدأت الدول العربية أن تستعيد دورها بشكل إيجابي، مؤكدًا أنه على الدول العربية أن تتعاون سويًا لكى تستطيع أن تحافظ على الهوية العربية بالشرق الأوسط مع التصدي للمحاولات التركية والإيرانية للتدخل في المنطقة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
75,253
-
تعافي
20,726
-
وفيات
3,343
كانت هذه تفاصيل خبر «يمثل تهديدًا لمصر».. نبيل فهمي: 3 أسباب وراء التدخل التركي في ليبيا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.