شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 27 مكرر (أ)، اليوم الاثنين، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 35 لسنة 2020، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء في مادته الأولى، بأن على طالب الترشح لمجلس الشيوخ التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات وذلك بالمستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة والمبينة بالكشوف المرفقة.