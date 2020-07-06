أخبار مصر | 286 سائحًا من سويسرا وأوكرانيا يصلون شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر 286 سائحًا من سويسرا وأوكرانيا يصلون شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت اليوم الاثنين مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وسويسرا، على متنهما 286 سائح، وذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 191 سائح، كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل علي متنها 95 سائحا.

وقد قامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بهاتين المحافظتين باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر مع أوائل يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ حوالي 12 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة حوالي 7 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا؛ حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 3000 سائح؛ من بينهم 11 سائح روسي، وسائح ألماني، وسائح بلجيكي.

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