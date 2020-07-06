أخبار مصر | مد فترة التسجيل في مبادرة المشاورات الشبابية العربية حتى 10 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مد فترة التسجيل في مبادرة المشاورات الشبابية العربية حتى 10 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠، جاء لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشباب المصري للتقديم

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في اثراء المشاورات الشبابية العربية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠ عبر تقنية الإتصال المرئي حتى 10 من يوليو الجاري.

وتنظمها الوزارة تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠ وأوضحت الوزارة أن التفاصيل وكيفية المشاركة عبر هذا الرابط .

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير باشراك الشباب في بناء الوطن وتنميته، مبينا أن الشباب المصري هم قوة هذا الوطن ومستقبله ومشارك فاعل فى العمل المجتمعي لحماية هذا الوطن.

و أثنى "صبحي" خلال تكريمه اليوم للمتطوعين في مبادرة be safe والتي أطلقتها الوزارة على الدور الكبير الذي قام به المتطوعين في توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

شهد التكريم نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، دينا فؤاد رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، جيهان حنفي مدير عام الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة.

يذكر ان المشاركين في be safe من الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.

وكان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أمس افتتاح اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته ال (٤٣) بالفيديو كونفرنس.