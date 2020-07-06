تأجيل محاكمة سما المصري في قضية تضم 5 فيديوهات "خادشة للحياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020 لجلسة 20 يوليو المقبل.

تعد القضية هي الثانية بحق "المصري" وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمة ذات التهم الموجهة إليها في القضية الأولى، وفق مصدر قانوني مطلع.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت السبت الماضي في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور.

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كما قررت المحكمة وضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

وتحدد جلسة 7 يوليو لنظر الاستئناف على أمر الحبس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.