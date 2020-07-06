شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 15 حالة من المصابين بـ «كورونا» ليرتفع العدد لـ 877 متعافيًا بـ«عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، اليوم الإثنين، عن خروج ١٥ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، والتأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى٨٧٧ حالة.
وقالت الدكتورة الهام محمود مدير المستشفى، إن الـ ١٥ حالة ممن كانوا بالمستشفى والمصابين بفيروس كورونا المستجد خرجوا اليوم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.
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