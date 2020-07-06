شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدشن جهاز فصل بلازما المتعافين ببني سويف للتوسع في علاج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، تدشين جهاز فصل بلازما المتعافين في المركز القومي لنقل الدم ببني سويف، وذلك ضمن التوسع في إنشاء مراكز البلازما على مستوى الجمهورية لعلاج مصابي فيروس «كورونا»، عن طريق حقن بلازما الدم من المتعافين، والبيت الوزارة المتعافين بالتبرع بالبلازما.

وقالت الوزارة، في بيان الاثنين، إن مستشفى العجوزة سجلت الحالة التاسعة لولادة قيصرية لمريضة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، مضيفة أن الأم في حالة استقرار تام والطفلة كاملة النمو، مشيدة بالأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى والدور الكبير الذي يقومون به لإنقاذ حياة المرضى.