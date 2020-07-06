شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تصدر بيانًا جديدًا بعدد الإصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بيانا بعدد حالات فيروس كورونا المستجد على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام الصحة بشمال سيناء، إن إجمالى عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 243 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد إيجابية عدد 57 حالة وسلبية عدد 52 حالة أخرى، وهناك عدد 3 حالات لا زالت تحت البحث، بجانب عزل 131 حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفى منهم عدد 104 حالات وهناك عدد 27 حالة لا تزال تحت العزل».

وأضاف «شوكة» أنه بالنسبة للحالات الإيجابية فقد توفيت 10 حالات «8 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد وحالة أخرى من نخل بوسط سيناء»، وشفاء عدد 22 حالة، إلى جانب حجز 9 حالات بمستشفى العريش العام و7 حالات أخرى بمستشفى بئر العبدالمركزى، و9 حالات منزليًا.