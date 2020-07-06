شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن شفاء 75 مصابًا بـ«كورونا» ليرتفع العدد لـ2096 متعافيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج عدد 75 حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 2096 شخصًا.

وأشاد «آمنة» بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا الدور الوطني للطواقم الطبية في العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدني في دعم القطاع الطبى.