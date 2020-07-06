شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن شفاء 75 مصابًا بـ«كورونا» ليرتفع العدد لـ2096 متعافيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج عدد 75 حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 2096 شخصًا.
وأشاد «آمنة» بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا الدور الوطني للطواقم الطبية في العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدني في دعم القطاع الطبى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
75,253
-
تعافي
20,726
-
وفيات
3,343
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحيرة يعلن شفاء 75 مصابًا بـ«كورونا» ليرتفع العدد لـ2096 متعافيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.