شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التاريخ للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، رابط مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التاريخ للثانوية العامة والذى يؤدى فيه الطلاب الامتحان غدا الثلاثاء 7 يوليو الجارى، موجها حديثه للطلاب: ادخل على مراجعة ليلة الامتحان لمادة التاريخ على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية، موضحا أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.



https://www.thanaweya.net/en/course/History-Exam-Night-Revision

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.



وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.