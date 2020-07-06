أخبار مصر | وزير النقل: 19.8 مليار جنيه لتنفيذ أعمال تجديدات سكة حديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: 19.8 مليار جنيه لتنفيذ أعمال تجديدات سكة حديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تدعم الشركات العاملة كافة في مجال تجديدات السكة خاصة وأنه تم التخطيط لتنفيذ أعمال تجديدات سكة بأطوال 1534 كيلو متر، و2053 مفتاحا، بإجمالي تكلفة 19.8 مليار جنيه حتى عام 2024.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير النقل، لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية (إجيفراي)، حيث تم التصديق على التقرير الفني والمالي عن نشاط الشركة واعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن العام المالي 2019.

وتم استعراض ايرادات الشركة حيث حققت الشركة ايرادًا قدره 153.289 مليون جنيه وارباحا قدرها 32 مليون جنيه وذلك عن العام المالي 2019.

كما تم استعراض الموقف الفني للشركة حيث تم خلال عام 2019 تنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك بواقع 1515.80 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكة للتفريعات بواقع 333.5 مفتاح، وتنفيذ أعمال تجديد السكة بواقع 33.642 كيلو متر، وتنفيذ أعمال تجديدات التفريعات بواقع 74.66 مفتاح.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية تدعيم الشركة بمعدات حديثة لزيادة إنتاجيتها الفنية للمساهمة في رفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، خاصة مع التوسع في أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد ومخططات الوزارة لازدواج عدد من الخطوط الحالية وإنشاء عدد من الخطوط الجديدة.