أخبار مصر | وزير النقل: 19.8 مليار جنيه لتنفيذ أعمال تجديدات سكة حديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: 19.8 مليار جنيه لتنفيذ أعمال تجديدات سكة حديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تدعم الشركات العاملة كافة في مجال تجديدات السكة خاصة وأنه تم التخطيط لتنفيذ أعمال تجديدات سكة بأطوال 1534 كيلو متر، و2053 مفتاحا، بإجمالي تكلفة 19.8 مليار جنيه حتى عام 2024.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير النقل، لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية (إجيفراي)، حيث تم التصديق على التقرير الفني والمالي عن نشاط الشركة واعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن العام المالي 2019.
وتم استعراض ايرادات الشركة حيث حققت الشركة ايرادًا قدره 153.289 مليون جنيه وارباحا قدرها 32 مليون جنيه وذلك عن العام المالي 2019.
كما تم استعراض الموقف الفني للشركة حيث تم خلال عام 2019 تنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك بواقع 1515.80 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكة للتفريعات بواقع 333.5 مفتاح، وتنفيذ أعمال تجديد السكة بواقع 33.642 كيلو متر، وتنفيذ أعمال تجديدات التفريعات بواقع 74.66 مفتاح.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية تدعيم الشركة بمعدات حديثة لزيادة إنتاجيتها الفنية للمساهمة في رفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، خاصة مع التوسع في أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد ومخططات الوزارة لازدواج عدد من الخطوط الحالية وإنشاء عدد من الخطوط الجديدة.
تطورات أزمة كورونا بمصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.