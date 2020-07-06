شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «فتاة التيك توك» هدير الهادي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على هدير الهادي، بمنطقة حدائق أكتوبر، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق «تيك توك».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

يذكر أن نيابة مركز كفر شكر بالقليوبية قررت حبس أسرة منار سامي، الشهيرة بـ«فتاة التيك توك»، ٤ أيام على ذمة التحقيق، في اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة في إتهامها بالتحريض على الفسق، وبعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين، ووجهت النيابة تهمة التعدي على السلطات للمتهمين والإخلال بالأمن.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تحفظت على والد وأشقاء منار لإتهامهم بالتعدي على السلطات والتشاجر مع طاقم حراسة وتأمين محكمة كفر شكر خلال نظر جلسة التجديد والتي تقرر خلالها تجديد حبسها 15 يوما في التحريض على الفسق والفيديوهات المخلة، حيث حاولت والدتها إدخال ابنة المتهمة لها لرؤيتها، فمنعها الحرس، فحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها، وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قراراها المتقدم.

وأُودعت المتهمة منار سجن قها لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

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