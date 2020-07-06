شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفيروسات: كورونا قد يتحور لفيروس أشد إذا حدثت موجة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، إن هناك توجها يرى أن فيروس كورونا بدأ يضعف بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، إلا أن هناك بعض العوامل التى ترى أن الفيروس قد يكون أشد خلال الفترة المقبلة خاصة إذا تعرض العالم لموجة جديدة.

وأضافت، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، فى تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن فيروس كورونا قد يصيب بعض الأناس الذين قد أصيبوا به قبل ذلك، لكن سيكون قد تحور وأصبح أشد من ذى قبل ويكون له تأثير سلبى أكثر على صحة البشر.

ولفتت عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى إلى أن هناك أبحاثا يتم إجراؤها خلال الفترة الراهنة بشأن تحور فيروس كورونا، لافتة إلى أنه إذا حدثت موجة جديدة لكورونا على مستوى العالم قد تكون سببا فى تحور الفيروس ليصبح أشد.