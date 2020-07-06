شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات من أوروبا وبيروت ودبى على متنها 1556 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 8 رحلات على متنها 1556 راكبا قادمين من أوروبا وبيروت ودبى على متن رحلات الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن المطار استقبل 8 رحلات قادمة من فرانكفورت وميونخ و برلين وأمستردام وباريس ودبى وبيروت ورحلتين من لندن.

وكانت حركة الطيران قد استؤنفت الأربعاء الماضى الأول من يوليو الحالى بعد تعليق دام منذ مارس الماضى، وتم تفقد حالة الركاب والاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لجائحة كورونا، وكان قد أُعلن سابقا عن عودة حوالى 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.