شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة حقيقية أم هوجة سوشيال ميديا.. تفاصيل التحرش بفتيات الجامعة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الساعات القليلة الماضية لم يعد للسوشيال ميديا حديث سوى اتهام شاب بالتحرش بالعديد من فتيات الجامعات، وبعدها نجحت أجهزة الأمن فى القبض على الشاب المتهم للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه والخاصة بوقائع تحرش بفتيات .

البداية كانت مع انتشار هاشتاج عبر صفحات السوشيال ميديا تحمل اتهامات من بعض الطالبات بالجامعة الأمريكية تزعم تعرضهن للتحرش من الشاب "أ.ب.ز".

وعلى الفور كشفت إدارة الجامعة الأمريكية أن الشاب ليس طالبا بها ولم يتخرج فيها.

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في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القضية..