شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشيع كاهن أسوان من دير الشهداء بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم بدير الشهداء بإسنا صلوات تجنيز الأب القس جرجس سدمن كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان، والذي توفى اليوم عن عمر قارب 38 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19.
وعانى الكاهن المتوفى من الفيروس بدءًا من يوم 17 يونيو الماضي، واستمرت معاناته، حتى رحيله صباح اليوم، بعد أن قضى في خدمة الكهنوت، 133 يومًا فقط ، حيث تمت سيامته يوم أحد رفاع الصوم الكبير (23 فبراير الماضي).
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