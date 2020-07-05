دعوة للدعارة وسب ريهام سعيد.. 72 ساعة تنتظر سما المصري في قفص اتهام "الاقتصادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

على مدار ثلاثة الأيام المقبلة، تواصل المحكمة الاقتصادية محاكمة الراقصة سما المصري (محبوسة) في 3 قضايا بتهم مختلفة.

ويرصد "الخليج 365" تفاصيل القضايا التي تحاكم فيها "المصري" في التقرير التالي:

الاثنين: محاكمة جديدة بقضية تضم 3 فيديوهات

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة غد الاثنين، أولى جلسات محاكمة سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020.

تضم القضية في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمة نشر فيديوهات وصور خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

الثلاثاء: استئناف على حكم الحبس

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل 7 يوليو، استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

الأربعاء: قضية جديدة بسب وقذف ريهام سعيد

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة الأربعاء 8 يوليو الجاري لمحاكمة المتهمة سما المصري في قضية ثالثة بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

كان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

8 يوليو.. محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

7 يوليو.. استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة التحريض على الفجور

غدا.. محاكمة سما المصري في قضية تضم 5 فيديوهات "خادشة للحياء"