شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تواصل حملات تطبيق الاشتراطات الوقائية بالمطاعم والمقاهي ونظافة الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملاتها الميدانية المفاجئة على المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافتيريات والمطاعم وما يماثلها من محال تقديم المأكولات والمشروبات.

يأتى هذا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط والاشتراطات الوقائية والمعايير الصحية التي أقرتها الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة، فضلًا عن تنفيذ حملات تطهير ونظافة للشوارع والميادين لتوفير بيئة نظيفة صحية لمواجهة فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19».

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد أصدر تعليماته المشددة بالمرور الميداني المفاجئ على المطاعم والمقاهي بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتأكد من الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية في المطاعم والمقاهي والالتزام بنسبة أشغال لا تتعدى 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة والالتزام بمراعاة التباعد الاجتماعي وعدم تقديم الشيشة، فضلا عن ارتداء الكمامات وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة والالتزام بمواعيد الغلق، وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط، بالإضافة لاستمرار أعمال تطهير ونظافة الشوارع والميادين والمرافق العامة بالمحافظة بمشاركة معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة حرصًا على سلامة المواطنين ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، حملة مكبرة على عدد من المطاعم والمقاهي بنطاق حى غرب مدينة أسيوط بمشاركة محمد بشير، رئيس الحي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من تنفيذ المعايير والاشتراطات المقررة من حيث الالتزام بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كل المنشآت وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي وكواشف حرارة في مدخل المنشأة والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد الغلق، على أن تسحب التراخيص مع الغلق الفوري في حال مخالفة التعليمات، كما تابع إحدى حملات النظافة التي تتم بشوارع الحي للوقاية من فيروس كورونا.