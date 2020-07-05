شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع الحملات الرقابية.. وضبط 150 ألف كمامة وقفاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، لحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ضد الممارسات الاحتكارية، وجشع التجار والتصدى لكل صور الغش التجارى واستغلال ظروف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يومياً مع وكيل وزارة التموين توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق، ومواجهة احتكار السلع الغذائية والتموينية من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات التنفيذية والرقابية، لتكثيف الحملات المستمرة على كل الأنشطة التجارية «المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة»، للتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام القانون وانتظام حركة البيع والشراء، وعدم التلاعب في الأسعار المعلنة وتوافر كل المنتجات والسلع بكميات تكفي المتطلبات الشرائية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء عمر كامل الحوام، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أن الجهاز شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات، ومحال بيع المستلزمات الطبية ومستودعات البوتاجاز، خلال شهر يونيو الماضى، بنطاق المحافظة.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 254 محضرا، منها 52 محضرا ضد الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، و20 محضرا لبيع منتجات مجهولة المصدر، و17 محضرا لبيع منتجات منتهية الصلاحية ومحضرين لاحتكار سلع وعدم عرضها للبيع أمام المواطنين، وتم التحفظ على 60 ألف كمامة واقية، و90 ألف قفاز طبى، وتحرير 9 محاضر لعرض منتجات غير مدون عليها أي بيانات.

كما تم تحرير 202 محضر متنوع ضد أصحاب المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز، منها ٤١ محضرا لبيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمى، وتحرير ٤٥ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٤٤ محضراً لعدم حمل شهادة صحية، وتحرير ٦ محاضر لعدم إصدار فواتير، وتحرير ٨ محاضر لبيع منتجات مجهولة المصدر، وتحرير ٣ محاضر ضد مستودعات لبيعها أسطوانات بسعر أزيد من السعر المعلن، وتحرير ٥ محاضر ضد مخابز تعمل بدون ترخيص، وتحرير ٣٠ محضرًا ضد مخابز لعدم التزامها بالمواصفات التموينية في إنتاج الخبز، بالإضافة إلى تحرير ١٢ محضرًا ضد مخابز لبيع الخبز المدعم بوزن أقل من الوزن الرسمى، فضلا عن تحرير ٨ محاضر ضد مخابز مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين.

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