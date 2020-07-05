شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستشارات البرلمانية» يطالب بتغيير الحبر الفسفوري بانتخابات «الشيوخ» خشية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها الشهر المقبل، حرصا على حمايتهم وعدم جعل الانتخابات فرصة لانتشار فيروس كورونا.

وقال محسن، في تصريحات صحفية: «لابد من إشراك وزارة الصحة في الإشراف على التدابير الصحية المتخذة بمقار اللجان المختلفة، حتى تمر الانتخابات بسلام ودون أي مشاكل قد تفسدها».

وأضاف: «من ضمن المقترحات الجديرة بالدراسة تغيير الحبر الفسفوري من علبة يضع جميع الناخبين أصابعهم فيها، إلى أكياس صغيرة معقمة توزع على الناخبين أمام قاضي التصويت، تكفي للاستعمال لمرة واحدة، وتكفي لشخص واحد، بحيث لا تكون هناك فرصة لانتشار الفيروس».

وتابع: «لاسيما أنه لا بديل عن الاستغناء عن الحبر الفسفورى، لكن استخدام الحبر بالطريقة التقليدية السابقة تساعد على انتشار فيروس كورونا، لذا وجب علينا أن تكون هناك بدائل».

وطالب الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، التأكد من المقار الانتخابية، وضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات، خاصة مع تأكيد جهات الدولة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناخبين.

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