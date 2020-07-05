شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل عبّارة على متنها 615 مصريا عائدين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل ميناء سفاجا البحري، صباح الأحد، العبارة السريعة القاهرة قادمة من ميناء ضبا السعودي، برحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العائدين من ضبا السعودي وعددهم 615 راكبا.
وفور عودتهم إلى مصر يتم إخضاعهم للحجر المنزلي لمدة أسبوعين وتوقيع الكشف الطبي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
يأتي هذا ضمن رحلات عودة المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران والنقل.
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