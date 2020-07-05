شكرا لقرائتكم خبر عن كلية "سياسة واقتصاد" القاهرة تعتمد جدول امتحانات الفرق النهائية 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكية اعتمدت الجدول الزمنى لامتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية حيث من المقرر أن تنطلق 19 يوليو وتنتهى الامتحانات 23 أغسطس، بما يزيد عن شهر لأداء امتحانات الفرق النهائية .

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن الجدول الزمنى لامتحانات الفرق النهائية راعى فترة توقف الدراسة، موضحا أن هناك فرق فى الأيام بين المواد الدراسية لمنح الطلاب فرصة كافية للمراجعة والمذاكرة.

وأشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية اعتمدت أيضا جدول امتحانات الدراسات العليا حيث من المقرر أن تبدأ فور انتهاء طلاب الفرق النهائية من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ فى 26 أغسطس.

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وكان الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أعلن عن انتظام عمليات تقييم البحوث لطلاب فرق النقل بالجامعة من قبل أستاذة المواد بالكلية لرصدها .

وأوضح الدكتور محمود السعيد لـ" الخليج 365" أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج للطلاب فى حدود 7 يوليو المقبل وبحد اقصى 10 يوليو وذلك فيما يخص طلاب فرق النقل موضحا منح الطلاب الراسبين فى البحوث فرصة ثانية لتقديم بحوث مرة أخرى وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن اعلان النتائج سيكون إلكترونيا بإرسالها للطالب عبر الايميل الخاص به وذلك لتجنب نزول الطلاب الجامعة لمعرفة النتيجة ومنع الطلاب من معرفة نتائج بعضهم البعض.