شكرا لقرائتكم خبر عن «مفيش أكسجين».. مواطن يتهم مسؤولي «عزل سرس الليان» بالتسبب في وفاة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم مواطن في محافظة المنوفية المسؤولين في مستشفى عزل سرس الليان، بالتسبب في وفاة شقيقه بدعوى «توقف الأكسجين» داخل غرفة العناية المركزة، فيما أعلنت مديرية الصحة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مشيرة إلى أن الحالة كانت تعاني من ضيق تنفس حاد طوال 3 أيام، وكانت فرص شفائها ضئيلة للغاية.

وساد السخط بين أهالي منوف بسبب تداول فيديوهات لمواطن يدعى أحمد السكري من داخل العناية المركزة بمستشفى عزل سرس الليان، ويظهر خلالها توقف أسطوانات الأكسجين، واتهم المواطن مسؤولي المستشفى بـ«الإهمال والتسبب في وفاة المرضى»، على حد قوله، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وقال المواطن في الفيديو: «إحنا هنا في عزل سرس الليان، الناس بتموت، انجدونا يا حكومة، الأكسجين الواصل للعناية المركزة متوقف، والأطباء بيقولوا الأكسجين هيخلص خلال ساعتين، ومعظم الحالات في العناية المركزة تعاني من ضيق تنفس وحالتها بتسوء».

من جهته، أكد الدكتور عبدالبارى العجيزي، المتحدث الرسمي لمديرية الصحة في المنوفية، أنه تواصل مع مدير مستشفى سرس الليان لعزل مرضى «كورونا»، وأكد أن حالة الشاب المتوفى كانت تعاني من صعوبة حادة في التنفس منذ 3 أيام، وكانت نسبة وفاتة كبيرة «بعلم أهله».

وأضاف «العجيزى» أن إدارة المستشفى حررت محضرا ضد شقيق المتوفى بسبب دخوله إلى العناية المركزة والتصوير بداخلها، مشيرا إلى أنها مسؤولية شركة الأمن المتواجدة، وسوف يتم اتخاذ اللازم معها.

بدوره، أكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتشكيل لجنة رئاسة مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والعناية والصيانة للتتوجه إلى مستشفي سرس الليان، مشيرًا إلى وجود أكثر من 50 أسطوانة أكسجين في المستشفى.

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مواطن يتهم مستشفى سرس الليان بالتسبب فى وفاة أخيه