شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: لا توجد توجهات ضد العمالة المصرية وكل ما يتردد محاولات للوقيعة بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة: "إنه يجب على المصريين السفر بطريقة شرعية، حيث لا بد أن أتأكد من العقد والراتب وأماكن الإقامة وطبيعة العمل واحترام ثقافة وتقاليد المجتمع الذى أسافر إليه لكى أحافظ على كرامتى وكرامة دولتى والالتزام بقوانين الدولة وعندما يحدث شيء تعرف الدولة كيف تتدخل لكى تأتى بحقه وهى على أرض صلبة".

وأضافت، خلال حوار مسجل لبرنامج آخر النهار مع الإعلامى محمد الباز المذاع على قناة النهار: "العمالة المصرية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، ولا يوجد أي توجه من أي دولة عربية للهجوم على العمالة ولكننا في حالة حرب وهناك محاولة للوقيعة بين الشعوب، والعاقلون يفهمون القصة ويرونها بوضوح، وكل ما حدث من قبل كانت أحداثا فردية وليس توجها ضد العمالة المصرية، وعندما كنت أسافر للوقوف إلى جانب العامل كنت أذهب أيضا لكى أوقف أي أزمات دبلوماسية بين البلدين وعندما سافرت إلى الكويت قابلت وزيرة العمل أولا".

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وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة: "تعاملنا بثبات انفعالى مع أزمة العالقين، وقدرنا غضب المواطن الذى يريد عودته إلى بلاده ولا بد أن نستوعب المواطن ونتقبل التجاوزات في بعض الأحيان، ونرد على الشائعات، لأن هناك الكثير من الشائعات في ذلك الوقت مثل عدم اهتمام الدولة بأبنائها والدولة تتعامل فقط مع أولاد الأكابر، ورديت مرة واحدة على حاجة شخصية، وكلها شائعات كان الهدف منها زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: "أي واحد كان يكتب مناشدة على وسائل التواصل الاجتماعى كنت أبحث عنه وعن رقمه وأكلمه وأطمئنه أن الدولة لن تتركه وكلها، والشائعات لا تغضبنى ولكنها تستفزنى".

وأكدت أنه الآن لم تعد هناك أزمات في الوقت الحالي، وبدأت المطارات في الفتح من بداية شهر يوليو ولن تكون هناك أزمة للعالقين.