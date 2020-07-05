شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الصادر بالدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة مصطفي الغرباوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير المحظور تصديرها بموجب قرار وزير التجاره والصناعه رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١ وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

حيث قامت شركة «س ٠ ع ٠ م ٠ ع» بفتح البيان الجمركي رقم ٩٢٨٩ لسنة ٢٠٢٠ لتصدير عدد ١٠٠٠ جلدة من جلود الحمير الخام المملح، وتقدمت بفاتوره وبيان عبوه بعدد ١٠٠٠ جلدة وموافقة الحجر البيطري بالدخيله على تصدير ١٠٠٠ جلدة خصما من الكوته السنويه لهذا الصنف والمستثناه بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٢ من الحظر بعد الحصول على ترخيص بالتصدير من الهيئه العامه للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وذلك لأن الجلود الخام محظور تصديرها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١.

وفور دخول الحاوية ٤٠ قدم رقم٩٢٨٣١٤/٠ إلى داخل الدائرة الجمركية لإنهاء الإجراءات الجمركية من كشف ومعاينة باللجنة الجمركية المكونة من رفاعة زكي مأمور التعريفة، ونشأت عثمان مأمور الحركة، ومصطفي قاسم مدير الحركة، بإشراف عزت عبدالرحيم مدير إدارة الحركة، وتم حصر العدد ليتضح أن العدد ٢٠٠٠ جلدة بالزيادة الضعف عما ورد بالمستندات والموافقة البيطرية والكمية المخصمة من الكوتة السنوية.

وعليه، يكون هناك عدد ألف جلد مهربة وغير واردة بالمستندات والموافقات وذلك بالمخالفة لقراري وزير التجارة والصناعة رقمي ٣٠٤ لسنة ٢٠١١، ٦٩٢ لسنة ٢٠١٢ وبالمخالفه لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وقرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، التحفظ على الرسالة وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتقدمت الشركة المصدرة بطلب التصالح وقامت بسداد التعويضات المقررة وقدرها ١٣٢ ألف جنيه بالقسائم أرقام ٣٨٠٠١٣، ٣٨٠٠١٤ حرف أ مجموعة رقم ٩٠.

Advertisements