شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل المحافظ والوزيرة.. تعيين مرافق لأكبر معمر يعالج من «كورونا» بـ«عزل دمنهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شعبان العطار، نجل الحاج إبراهيم العطار، أكبر معمر يعالج من فيروس «كورونا» في مصر، إن الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور، وافق على تعيينه مرافقًا لوالده في المستشفى الذي يعالج به في الفيروس، وتخصيص غرفة لهما.

وأوضح الابن أن والده، البالغ 106 سنوات، غير قادر على الحركة بسبب كسر في منطقة الركبة منذ سنوات، ولا يستطيع التحرك دون مساعدة، مشيرًا إلى أن والده امتنع عن تناول الطعام لحين الاستجابة لمطلبه بتعيين مرافق له من أحد أبنائه.

كان الدكتور أيمن الطيار، المسؤول عن العزل بمستشفى دمنهور التعليمى، قال لـ«المصرى اليوم» إن حالة الحاج إبراهيم العطار مستقرة، والمشكلة الكبرى أنه يرفض تناول الطعام أو الشراب، وأنه دائم ترديد «أنا عايز عيالي».

وعلمت «المصرى اليوم» بتدخل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، لكي يتمكن أحد من أبناء الحاج إبراهيم من مرافقته في العزل مع توفير احتياطات الأمان المناسبة.