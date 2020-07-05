شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 11 صحيفة على رأسها الخليج 365 لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 51 لسنة 2020 بشأن قبول الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الصحفية وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ.

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية اليوم قبول 11 صحفية على رأسها جريدة الخليج 365، و5 قنوات تلفزيونية، و7 مواقع الإلكترونية، بالاضافة إلى مجموعة عمل المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات.





يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

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وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "الوطنية للانتخابات" اليوم السبت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات ستجري لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وأضاف أن جولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.