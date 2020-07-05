شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تجميل بالجيزة يستقبل مصابى كورونا بالمخالفة للقانون ودون مرعاة الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوّل أحد المواطنين مركزا للتجميل بميدان الجيزة ليستقبل المصابين بفيروس كورونا بمقابل مادى، بالمخالفة للقانون دون مرعاة الإجراءات الوقائية، حيث أكد عدد من جيرانه أنه يلقى المخلفات الطبية في مدخل المركز، بالإضافة إلى استقبال عدد كبير من المصابين يوميا ما يسبب خطر على السكان خاصة أن البرج له مدخل واحد.

وأكد أحد السكان أن العقار يقع في شارع مراد بميدان الجيزة وهو برج إدارى، حيث حول صاحب المركز الطبي مركزه لاستقبال مصابى كورونا وتخصيص غرف عزل بالبرج، وذلك يعد مخالفة ويعرض الشاغلين لخطر الإصابة ونقل العدوى، خاصة أن المركز لا يتبع أى إجراءات للوقاية، وبدون إشراف من وزارة الصحة.

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وقدم السكان شكاوى لوزارة الصحة ولكن دون جدوى على الرغم من خطورة الموقف، مطالبين محافظ الجيزة بالتدخل لإنقاذ الموقف وحماية شاغلين البرج والمترددين عليه من نشر العدوى، خاصة أن البرج به عدد كبير من المكاتب الإدارية ويستقبل عددا كبيرا من المواطنين ما يجعل المشكلة تهدد عددا كبيرا من المواطنين.