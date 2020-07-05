شكرا لقرائتكم خبر عن رابط طلبات التسكين بالمدينة لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 " رابط التقديم لطلاب الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة والخاص بتقديم طلب التسكين بالمدينة خلال فترة امتحانات الفرق النهائية، شرط أن يكون الطالب من قاطنى المدينة قبل ذلك .

وكان مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ناقش أمس الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية والدراسات العليا، تنفيذًا لقرار وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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وقالت جامعة القاهرة إنه تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للجامعات، من المقرر أن تبدأ الامتحانات ما بين 10 إلى 23 من يوليو الجارى حسب كل كلية وتنتهى فى الفترة من 15 أغسطس إلى 25 أغسطس من العام الجامعى الحالى 2020، وذلك حسب ظروف كل كلية. مع التأكيد على إعلان جداول الامتحانات لكل كلية على حدة وأرقام الجلوس قبل بداية امتحانات الكلية بعشرة أيام، بالإضافة إلى استقبال المدن الجامعية للطلاب المغتربين وتسكينهم قبل انعقاد امتحانات كل كلية بيومين، ممن كانوا يقيمون سابقا بالمدن.

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