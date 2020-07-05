شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مصر للطيران نظمت اليوم 50 رحلة سفر ووصول على متنهم 5864 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي على مدار اليوم السبت، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية لشركة مصر للطيران، وذلك منذ عودة الرحلات المنتظمة للشركة الأربعاء الماضي، عقب توقف استمر نحو ثلاثة أشهر، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار شهد على مدار اليوم السبت، سفر ووصول حوالى 50 رحلة دولية للشركة الوطنية مصر للطيران على متنهم 5864 راكبا، حيث سيرت الشركة في مرحلة السفر 24 رحلة لنقل 1658 لعدة وجهات بالخارج، كما سيرت في الوصول 26 رحلة دولية تقل 4206 قادمين من عدة دول بالخارج منها ألمانيا، النمسا، الإمارات، السعودية، البحرين، هولندا.

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وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن إن نسبة الإشغال في الرحلات زادت بعد أن كانت 50%، مشيرا إلى المرحلة الأولى من التشغيل ستتم مع 29 دولة، وسيتم زيادة العدد مع مرور الوقت بالتدريج، مشيرا إلى أنه تم وضع إجراءات السفر في كل دولة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن تشغيل رحلات دولية تزامنا مع عودة الرحلات المنتظمة، إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و 3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين إعتبارا من 1 يوليو الجاري ، ووضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط.

وتبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و 3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و 4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخليه على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.