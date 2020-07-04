شكرا لقرائتكم خبر عن 37 منظمة محلية و4 أجنبية و3 مجالس قومية يتابعون انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن قبول الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية لتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ.

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية اليوم قبول 37 منظمة محلية و3 مجالس متخصصة هى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الإعاقة، بينما تم قبول 4 منظمات أجنبية.

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يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.





وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "الوطنية للانتخابات" اليوم السبت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات ستجري لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وأضاف أن جولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.



