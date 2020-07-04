شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العالم يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية عند 212,326 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منظمة الصحة العالمية، أن العالم يسجل رقما قياسيا بإصابات فيروس كورونا المستجد اليومية عند 212,326، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في بيان لها اليوم إنها قبلت التوصية الصادرة عن اللجنة التوجيهية الدولية لتجربة التضامن لوقف هيدروكسي كلوروكين وعقار لوبينافير، ريتونافير، بعد أن قامت المنظمة بإجراء تجارب هذه الأدوية تحت اسم تجربة التضامن، لإيجاد علاج فعال لفيروس كورونا COVID-19 للمرضى في المستشفيات.

وأضافت: ينطبق هذا القرار فقط على إجراء تجربة التضامن في المرضى في المستشفيات، ولا يؤثر على التقييم المحتمل في دراسات أخرى لهيدروكسي كلوروكين أو لوبينافير، ريتونافير ،في المرضى غير المقيمين في المستشفى، أو كعلاج وقائي قبل التعرض أو بعده لفيروس كورونا COVID-19 ، ويجري الآن إعداد نتائج التضامن المؤقتة للنشر الذي تتم مراجعته من قبل النظراء.