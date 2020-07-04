ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد موقعي "العربي الجديد" و"رصد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ومؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة "العربي الجديد" وموقع "رصد" الإخوانيين لقيام الجريدة والموقع بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات مع الكاتب الصحفي بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراضِ من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه على حد إدعاءاتهم الكاذبة.

وصرح ياسر رزق، بأن جماعة الاخوان الارهابية دأبت حتى أثناء وجودها في الحكم على ملاحقته بالشائعات الكاذبة وعمدت إلى اقصائه من منصبه في جريدة الأخبار ووضعه على قوائم الاغتيالات لموقفه من فسادها السياسي.

وقال رزق، إن هذه الأكذوبة الجديدة تأتي مع حلول الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة التي شارك فيها بقلمه مع العديد من رجال الإعلام والفكر، وأنها تستهدف ردعه عن مواصلة الكتابة عن جرائمهم في حق الوطن والشعب.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن سمعته معروفة للكافة في الدولة وأجهزة الرقابة والوسط الصحفي، و"حذائه أطهر وأشرف" من رأس مرشد الجماعة وقياداتها وكوادرها وسوف يلاحق المسئولين عن النشر ومن ورائهم بكل التدابير اللازمة.

وأشار إلى أنه كلف نخبة من رجال القانون والمحاماة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفه بـ"سفالات" صحيفة جماعة الإخوان وموقعها الإلكتروني.