محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ومؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة "العربي الجديد" وموقع "رصد" الإخوانيين لقيام الجريدة والموقع بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات مع الكاتب الصحفي بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراضِ من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه على حد إدعاءاتهم الكاذبة.
وصرح ياسر رزق، بأن جماعة الاخوان الارهابية دأبت حتى أثناء وجودها في الحكم على ملاحقته بالشائعات الكاذبة وعمدت إلى اقصائه من منصبه في جريدة الأخبار ووضعه على قوائم الاغتيالات لموقفه من فسادها السياسي.
وقال رزق، إن هذه الأكذوبة الجديدة تأتي مع حلول الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة التي شارك فيها بقلمه مع العديد من رجال الإعلام والفكر، وأنها تستهدف ردعه عن مواصلة الكتابة عن جرائمهم في حق الوطن والشعب.
وأضاف الكاتب الصحفي، أن سمعته معروفة للكافة في الدولة وأجهزة الرقابة والوسط الصحفي، و"حذائه أطهر وأشرف" من رأس مرشد الجماعة وقياداتها وكوادرها وسوف يلاحق المسئولين عن النشر ومن ورائهم بكل التدابير اللازمة.
وأشار إلى أنه كلف نخبة من رجال القانون والمحاماة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفه بـ"سفالات" صحيفة جماعة الإخوان وموقعها الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد موقعي "العربي الجديد" و"رصد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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