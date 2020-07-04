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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: هذه المشروبات تسهم في الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة الصحة والسكان، إن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، ولذا يجب الحرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميًا.
جاء ذلك في منشور توعوي للوزارة اليوم السبت، موضحة أن هناك مشروبات تسهم في رفع المناعة والوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة، أن كوبا من عصير البرتقال الطبيعي يغني عن كبسولة فيتامين «ج»، كما أن اللبن مصدر للبروتين وأيضًا الزنك (تناول كوبًا في الصباح وآخر في المساء يعزز مناعتك).
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