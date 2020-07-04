شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الإسماعيلية: ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بالمحافظة إلى 62% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تعافي وخروج ١٦ حالة من مستشفى الإسماعيلية العام وصدر الإسماعيلية، الجمعة الموافق ٣ يوليو، ليصل عدد المرضى الذين تم تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسماعيلية خلال شهر يونيو ٣٥١ حالة، من ضمنهم ٧٦ تم تعافيهم بعد إتمام البروتوكول العلاجي بالعزل المنزلي، وبمتابعة الفرق الطبية بالإدارات الصحية التابعة، لتصل نسبة الشفاء ٦٢% ونسب الوفيات ٨% بالمحافظة.

وأشار إلى أن مستشفى صدر الإسماعيلية جرى تحويله لمستشفى للعزل الصحي بطاقة ٦٠ سريرًا منذ شهر، تم خلاله استقبال ما يقرب من ٢١٩ حالة إصابتها مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تعافي وخروج ١٣١ حالة بعد تلقيها البروتوكول العلاجي بالمستشفى بنسبة ٦٠% شفاء.

وذكر أنه تم تفعيل قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام بقوة ٥٥ سريرًا منذ ما يقرب من ٢٠ يومًا، تم خلالها استقبال ما يقرب من ١١٩ حالة إصابتها مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تعافي وخروج ٦٤ حالة بنسبة ٥٤% شفاء.

وأفاد بأن محافظة الإسماعيلية ضمن أقل ٥ محافظات في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث توجد حاليًا ٤٤ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد تحت العلاج بالعزل المنزلي وتحت إشراف صحي من الفرق الطبية بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا، تم استئناف جميع المبادرات الصحية تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، بمحافظة الإسماعيلية، وهي مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، بالإضافة لحملة دعم صحة المرأة والفحص المبكر لسرطان الثدي، موجها برفع الإشغالات وحصر المباني المخالفة.

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