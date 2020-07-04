شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٧٧ سائحًا.. مطار الغردقة يستقبل رحلتي طيران من أوكرانيا وبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولى في الساعات الأولى من صباح السبت، رحلتي طيران قادمتين من أوكرانيا وبيلاروسيا تقلان علي متنهما 377 سائحًا، حيث جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختلفة بالمطار، والتي بدأت بعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة والالتزام بالمسافات بين الركاب.

وأكد مسؤولو مطار الغردقة الدولي، أن رحلة أوكرانيا التي وصلت السبت تقل على متنها 189 سائحًا أوكراني الجنسية، حيث وصلت فجر السبت وغادرت بعد ساعة من وصولها وعلى متنها 18 راكبًا متجهة لاوكرانيا، وأن رحلة بيلاروسيا أيضًا وصلت لمطار الغردقة صباح السبت وعلى متنها 188 سائحًا وغادرت الغردقة وعلى متنها 184 راكبًا من العالقين والمقيمين من دول بيلاروسيا وكازاخستان ودول أخرى.