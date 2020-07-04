شكرا لقرائتكم خبر عن كلية البنات بـ"عين شمس" تبدأ امتحانات الفرق النهائية 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية البنات بجامعة عين شمس، أنه في إطار الاسعتدادات الخاصة بامتحانات الفرق النهائية، فستبدأ الامتحانات بالكلية يوم الإتنين الموافق 13 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 أغسطس .

وأشارت الكلية ، أنه يتم حاليا سرعة تجهيز الورقة الخاصة بالامتحان بما يتناسب مع مده الامتحان وهي ساعه فقط بالنسبه للأقسام الأدبية والتربوية بحيث يكون الامتحان عباره عن الاختيار من متعدد، وسيتم إعلان جداول طباعة الامتحانات بالمطبعة بداية من يوم الأحد

وبالنسبة للأقسام العلمية التي تتبع نظام الساعات المعتمدة فعلي الأساتذة أعضاء هيئة التدريس مراعاه الأسئلة في الورقة الامتحانية بما يتناسب مع وقت الامتحان والذى حدد بساعه ونصف الساعه وتكون طبيعة الأسئلة الاختيار من متعدد وجزء مقالي بسيط.

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وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد مؤخرا جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1 /7 /2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.