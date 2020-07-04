أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت وتوجه نصيحة مهمة لطلبة الثانوية

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت وتوجه نصيحة مهمة لطلبة الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

ارتفاع في درجات الحرارة

في تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اعتبارا من الخميس ولمدة 72 ساعة، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة حتى يوم الأحد القادم، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و39 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع الحرارة سيصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما سيزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.، ناصحا المواطنين تجنب التواجد في أماكن مغلقة.

وشدد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة الحرص على تجديد الهواء في المكان الذي نتواجد فيه، مناشدا طلاب الثانوية العامة عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30

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درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 39

درجات الحرارة في السويس الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 39

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 35

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 34