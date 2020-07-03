شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين إطلاق الحوثيين لأربع طائرات مفخخة بدون طيار تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، ما قام به الحوثيون من إطلاق لأربع طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف العربي، وتُعلن عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
وأكدت وزارة الخارجية على أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لن يُفضي سوى لتعميق حالة التوتر ، ويدفع باليمن الشقيق إلى دائرة مُفرغة قوامها الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.
ولهذا، فإن مصر تعيد التأكيد على أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار، وذلك حتى يتسنى تسوية تلك الأزمة الممتدة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
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