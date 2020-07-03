شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة بمستشفى السويس العام بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت ممرضة بمستشفى السويس العام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتعد هذه حالة الوفاة الثالثة بين الأطقم الطبية بالمحافظة بعد وفاة ممرضة وطبيب.

وقال مصدر طبي إن الممرضة ولاء خالد 20 سنة، أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام، وكانت حالتها مستقرة في البداية بعد اكتشاف إصابتها، إلا أن حالتها تدهورت بشكل مفاجئ قبل يومين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة إلا أنها توفيت، اليوم الجمعة.

وكانت صحة السويس أعلنت، اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، ووفاة حالة واحدة.

وكانت صحة السويس سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في 12 يونيو الماضي، إذ توفيت الممرضة فوقية شوقي متأثرة بإصابتها، كما توفي الصيدلي مدحت عاطف، الاثنين الماضي، إذ انتقلت إليه العدوى من طفلة كان يتابع علاجها داخل صيدليته.