شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين إطلاق الحوثيين طائرات بدون طيار مفخخة تجاه السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، ما قام به الحوثيون من إطلاق لأربع طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف العربي، معلنه عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما تؤكد على أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لن يُفضي سوى لتعميق حالة التوتر ، ويدفع باليمن الشقيق إلى دائرة مُفرغة قوامها الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.
وأعادت مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار، وذلك حتى يتسنى تسوية تلك الأزمة الممتدة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦
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الوضع في مصر
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اصابات
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وفيات
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