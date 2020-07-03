الأحراز 5 فيديوهات.. إحالة سما المصري للمحاكمة في قضية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة سما المصري في قضية جديدة للمحكمة الاقتصادية، حملت القضية رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية، وحوت أحرازها 5 فيديوهات خادشة للحياء، ووجهت النيابة للمتهمة ذات التهم الموجهة إليها في القضية الأولى، وفق مصدر قانوني مطلع.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت السبت الماضي، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، كما قررت المحكمة وضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات، وتحددت جلسة 7 يوليو لنظر الاستئناف على أمر الحبس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالاً فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.