شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة: وفاء الإنسان لوطنه ودفاعه عنه من صحيح الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الوفاء بالجميل والاعتراف بالفضل قيمة إنسانية لا يفعلها إلا النبلاء، وأن وفاء الإنسان لوطنه ودفاعه عنه من أرقى صور الوفاء، لأن ذلك دليل على نبله وطيب معدنه بل دليل على حسن فهمه لصحيح دينه.

وأضاف، خلال خطبة الجمعة بمسجد السلطان حسن، والتى حملت عنوان «مفهوم الوفاء للوطن»، إذا أردت أن تعرف أصالة الرجل فانظر إلى حبه لوطنه ووفائه له، مشيراً لقول الإمام الأصمعي: «إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل أنظر إلى حنينه إلى أوطانه».

وقال الخطيب: «كان رسول الله يحب وطنه وضرب أروع الأمثلة على حب الوطن والوفاء له، ففى ليلى الهجرة يعلن عن حبه لمكة ويقول وهو ينظر إليها (والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)، ويتضرع إلى الله ان يحبب إليه المدينة المنورة».

وتابع الخطيب أن من الوفاء للوطن تقدير خطوات الدولة المصرية نحو الإصلاح والتى لا ينكرها إلا جاحد، وتقدير الذين يحملون أرواحهم على أكفهم من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والأطباء الكرام.