شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يعلّق على «مبادرة القاهرة» بشأن ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن مبادرة القاهرة للتسوية في ليبيا، يمكن أن تصبح الأساس لبدء حوار بين الليبيين.
وقال لافروف، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: «نحن لفتنا أيضًا الانتباه إلى الوثيقة التي أطلق عليها تسمية إعلان القاهرة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 6 يونيو أثناء زيارتكم لمصر. ونعتقد أن مبادرة القاهرة هذه تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرتكم».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى في 6 يونيو الماضي بالقاهرة مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح.
وأعلن السيسي عقب الاجتماع «مبادرة القاهرة»، التي تتضمن وقف إطلاق النار على كامل أراضي ليبيا من 8 يونيو، وشروط التسوية السياسية.
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