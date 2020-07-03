شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: 132 ألف طفل مستهدف خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حرصه على تقديم كل سبل الدعم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي بدأت أول يوليو الجاري وتستهدف مواليد من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 بجميع أحياء ومراكز وقرى المحافظة من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأوضح محافظ أسيوط أن عدد الأطفال المستهدفين نحو ١٣٢ ألف طفل على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية، وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى قيام مديرية الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن التطعيم سيكون عن طريق الحقن في الذراع للأطفال المستهدفين من الحملة وليس جرعات الطعم الفموي وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئي بجرعتين، يفصل بينهما شهر، منوها أن التطعيم متوفر بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك في ضوء جهود وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مناشدًا المواطنين إحضار شهادة الميلاد الطفل وحضور شخص واحد مع الطفل لمنع التزاحم ويكون مرتديًا للكمامة والالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.