شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تعلن عودة العمل بمقرها بكامل طاقته بدءًا من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه بداية من الغد السبت ٤ يوليو ٢٠٢٠ سيعود مبنى نقابة الصحفيين للعمل بكامل طاقته وبمواعيد العمل المتبعة من العاشرة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا، حيث سيغلق المبنى بعد مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف شبانة أن النقابة قامت باتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة منذ تفشى فيروس كورونا بشهر مارس الماضي وتم تطبيقها بحزم لصالح الزملاء الصحفيين، مما جعل مبنى النقابة آمنا ولم تظهر فيه- ونحمد الله على ذلك- ولو حالة اشتباه واحدة، ولولا استجابة الزملاء الصحفيين لهذه الإجراءات ما كان هذا النجاح لمبنى النقابة الذي يعد الأنجح في مواجهة هذه الجائحة.

وتابع: ولذلك ومع عودة المبنى للعمل بكامل طاقته يرجى من جميع الزملاء الصحفيين والزائرين ومرتادي مبنى النقابة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي سيتم تنفيذها بداية من السبت وهي:

أولا: الالتزام بالدخول من بوابة التعقيم الإلكترونية للتعقيم وقياس درجة حرارة الجسم.. وهي آمنة تماما وأحدث بوابات التعقيم في مصر والتعقيم يتم بالبخار وليس الرذاذ وتحت إشراف كامل من وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع.

ثانيا: ارتداء الكمامة إلزاميا طوال فترة التواجد بالمبنى مع الالتزام بعدم رفعها عن المكان المخصص لها بالوجه نهائيا.

ثالثا: الالتزام بتعقيم اليدين فور الدخول للمبنى من خلال الكحول المتواجد بجميع أرجاء المبنى.

رابعا: الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي داخل المبنى وهي متر ونصف المتر على الأقل وتمنع التجمعات داخل المبنى نهائيا خلال هذه الفترة.

خامسا: عدم التلامس أو السلام بالأيدي نهائيا والالتزام بمسافات التباعد.

سادسا: الالتزام بإجراءات العطس أو السعال باستخدام المناديل الورقية ورمى المنديل فورا بأقرب صندوق للقمامة.

سابعا: في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم عن ٣٧.٣ لن يسمح نهائيا بدخول المبنى حفاظا على سلامة الجميع.

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ثامنا: الالتزام بسعة اثنين فقط بالأسانسير الصغير وثلاثة بالأسانسير الكبير بجانب عامل الأسانسير والانتظار قليلا لأجل الحفاظ على الصحة أفضل كثيرا لأجلك.

تاسعا: الالتزام بالتعليمات عند التعامل مع مكاتب الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والبريد والخدمة المدنية وغير ذلك، حيث سيتم الالتزام برقم دورك والانتظار بالمكان المخصص للانتظار.

عاشرا: سيتم استمرار غلق المطعم والكافيتريا بالدور الثامن والاكتفاء فقط بالأوفيسات المتواجدة بالأدوار المختلفة للحصول على المياه والمشروبات الباردة، على أن تكون المشروبات الساخنة بالأكواب والملاعق المستخدمة لمرة واحدة.

وقال شبانة: إذا كان التعايش مع فيروس كوفيد ١٩- كورونا- أمرًا لا مفر منه، فإنه في المقابل الاحتراز منه واجب علينا جميعا، ولذلك يرجى الالتزام بهذه الإجراءات مع كامل تقديرنا واحترامنا لكم جميعًا.