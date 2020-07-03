شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل فواتير المياه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني «فوري» لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة، تسهيلاً على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع، وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري كالآتي «ادخل على مرافق عامة- اختار شركة المياه التابع لها- ادخل رقم المشترك- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق- ادفع واستلم الايصال» .

وأضاف رئيس الشركة، أنه خلال الشهر الماضي وتيسيراً على المواطنين أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي»، والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ ورقم واتس اب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨ لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة، أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائما إلى تلبية جميع متطلباتهم، من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين، للتخفيف عن كاهلهم وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.